HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mersin'de 42 kaçak ve 1 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

MERSİN'de operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik ekipleri, 42 Suriyeli kaçak ile 1 organizatöru yakaladı.

Mersin'de 42 kaçak ve 1 organizatör yakalandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik ekipleri, 42 Suriyeli kaçak ile 1 organizatöru yakaladı.
19 Mayıs günü, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesindeki Taşboğaz önlerinde bir tekne ile göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı alan ekipler harekete geçti. İhbar sonrası bölgeye görevlendirilen sahil güvenlik botu içerisindeki ekipler, göçmen kaçakçılığı yapan tekneyi tespit etti. Ardından tekneye operasyon düzenleyen ekipler, 42 Suriye uyruklu ile 1 insan kaçakçısını yakaladı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Denizli'de drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklamaDenizli'de drone'lu uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Otomobilde gizli bölmede uyuşturucu bulunduOtomobilde gizli bölmede uyuşturucu bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

Aleyna Tilki'ye O Ses Türkiye uyarısı: Yaylan

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

AK Parti toplantısında dikkat çeken kare! Vekil adayı Lamborghini ile geldi

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

24 Haziran seçimleri öncesi şok gelişme! Cumhur ittifakında BBP çatlağı: Oyuna, satışa geldik!

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

Sosyal medyayı sallayan fotoğraf

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Telefonunuzda bu uygulama varsa silin! İşte yeni tuzak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

Konya'da iğrenç olay! köpeğe cinsel istismarda bulunup görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde doktorları bile şoke eden olay! 8 aylık bebeğin kafasına çatal saplandı

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Beşiktaş'ta kan donduran görüntü! Taksici ile minibüsçü birbirine girdi

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

Çöplükte yasak aşk dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.