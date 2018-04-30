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Mersin'de 500 bekçi, yemin ederek göreve başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

MERSİN'de, 1 aylık eğitimlerini tamamlayan 500 bekçi, düzenlenen törende yemin ederek görevlerine başladı.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, 1 aylık eğitimlerini tamamlayan 500 bekçi, düzenlenen törende yemin ederek görevlerine başladı. Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, emniyet personelleri, bekçiler ve aileleri katıldı. 1 ay boyunca polis savunma taktikleri, durdurma, arama, kelepçe, mevzuat ve silah bilgisi eğitimi alan 500 bekçi, eğitimleri başarıyla tamamladı. Bekçilere seslenen Emniyet Müdürü Şahne, "500 mahalle bekçimiz eğitimlerini tamamladı ve göreve başlıyor. Asayiş ve emniyet hizmetlerini yürütülmesinde görev alacak yeterlilikte kişiler olduğunuzu eğitimlerde gösterdiniz. Gece saatlerinde bekçimizin düdük sesi ile ne kadar güvenli bir hayat yaşadığımızı hatırlayanlar olacaktır" dedi. Konuşmanın ardından bekçiler, yemin edip göreve başladı.

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