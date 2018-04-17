Mersin'de 528 bin captagon ele geçirildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda 87 kilo 950 gram ağırlığında 528 bin captagon hap ele geçirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 14 Nisan'da Mezitli ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Burada, Konya plakalı araçta yapılan aramada 85 ayrı pakette 528 bin uyuşturucu nitelikli sentetik captagon tabletler ele geçirildi. Operasyonda, Suriye uyruklu M.A., A.G. ve H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum