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Mersin’de 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

Mersin’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 6 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmada, Arpaçsakarlar Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı.Aramada, 6 bin 200 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen araç sürücüsü F.N., ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin’de 6 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 6 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı çalışmada, Arpaçsakarlar Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, 6 bin 200 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen araç sürücüsü F.N., ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

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