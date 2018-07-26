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Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

MERSİN'de polis ekipleri bir iş yerinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polis ekipleri bir iş yerinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanına baskın düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada 4 tank içindeki 6 bin litre kaçak akaryakıta el koydu. Gözaltına alınan A.M.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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