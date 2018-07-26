Mersin'de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polis ekipleri bir iş yerinde 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Çay Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanına baskın düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada 4 tank içindeki 6 bin litre kaçak akaryakıta el koydu. Gözaltına alınan A.M.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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