Mersin’de 750 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de bir şahsın iş yerinde ve aracında yapılan aramada, 750 litre sahte alkol sıvısı ile 300 adet içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde T.A. adlı şahsa ait işyerinin deposu ve aracında arama yaptı. Aramada 750 litre sahte alkol sıvısı ile 300 adet içki kapağı ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.