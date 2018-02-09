Mersin’de 750 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de bir şahsın iş yerinde ve aracında yapılan aramada, 750 litre sahte alkol sıvısı ile 300 adet içki şişesi kapağı ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’nde T.A. adlı şahsa ait işyerinin deposu ve aracında arama yaptı. Aramada 750 litre sahte alkol sıvısı ile 300 adet içki kapağı ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 18 yaş şartı kalkıyor
Emniyet liste oluşturdu! Bu sözleri söyleyenler, yazanlar yandı
Suudi Arabistan'a saldırı! Yaralılar var
Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...
WhatsApp son dakika! Kullanıcılar bu habere çok sevinecek
İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı
Erdoğan, Papa ile görüşmek için bağış mı yaptı?
Spotify, Türkiye ofisini kapatıyor
Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!
Kadın polise porno film şoku! Görüntüleri ortaya çıkınca...
Cesur seçim pişman etti
Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir
Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de
Kumaştan yapay akciğer yapacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum