MERSİN'DE 8 BİN 480 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera MERSİN, (DHA)MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Gece çalışmaları sırasında bir araçtan şüphelenen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları Serbest Bölge gişelerinde durdurdu. M. D.ve A. T.'nin araçlarında yapılan aramada 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaraların koltuk içleri, kaput ve lastik içerisine saklanması dikkat çekti. Aldığı bilgiyi değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu M. K. N.'nin evinde ise 1480 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Toplamda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulurken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı
Kimse ondan gözünü alamıyor! Paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
Ünlü oyuncunun kızı kıyafetini çekiştirmekten yürüyemedi
İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum