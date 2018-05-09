HABER

MERSİN'DE 8 BİN 480 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Gece çalışmaları sırasında bir araçtan şüphelenen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları Serbest Bölge gişelerinde durdurdu.

Haber-Kamera MERSİN, (DHA)MERSİN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.Gece çalışmaları sırasında bir araçtan şüphelenen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları Serbest Bölge gişelerinde durdurdu. M. D.ve A. T.'nin araçlarında yapılan aramada 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaraların koltuk içleri, kaput ve lastik içerisine saklanması dikkat çekti. Aldığı bilgiyi değerlendiren ekipler, Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu M. K. N.'nin evinde ise 1480 paket gümrük kaçağı sigara buldu. Toplamda 8 bin 480 paket gümrük kaçağı sigaraya el konulurken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkiye'nin gözü bu davada... Flaş gelişme!Türkiye'nin gözü bu davada... Flaş gelişme!
Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklamaKılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama
Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!Alparslan Kuytul: Büyük suç işlemişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Anneler Günü'nün ortaya çıkışı ve önemi

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.