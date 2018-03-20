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Mersin'de araç içerisinde fuhuş yapanlara suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

MERSİN'de, bir araç içinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, 2'si kadın 5 kişiyi yakaladı.

Mersin'de araç içerisinde fuhuş yapanlara suçüstü

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, bir araç içinde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, 2'si kadın 5 kişiyi yakaladı.
Merkez Akdeniz ilçesindeki metruk binalar çevresinde kadınların para karşılığında araç içinde ilişkiye girdiğini tespit eden Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Fuhuş yapıldığı sırada baskın yapan polis, 4 kişiyi araç içinde suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında 'fuhuş yapmak'tan işlem yapılırken, kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

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Mersin'de araç içerisinde fuhuş yapanlara suçüstüMersin'de araç içerisinde fuhuş yapanlara suçüstü

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