Mersin'de askerlere kumpas kurduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, 2 askere 'FETÖ/PDY ilişkisi' ile 'ahlaksız tutum ve davranış' gerekçelerini öne sürerek, kumpas kurup, ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1'i astsubay 6 kişinin, 2 askere 'ilişki tuzağı' kurup, isimsiz ihbar göndererek, haklarında dinleme kararı aldırdığı belirlendi. Şüphelilerin, meslekten ihraç edilmelerini sağlamaya çalıştığı askerler hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçlamasında bulunduğu da belirlendi. Savcılık tarafından iddialarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kimliği belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği belirtildi.
Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!
Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!
Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor
Suriye'de flaş gelişme! Muhalifler uçak düşürdü
Meral Akşener: Korkmuyorum kardeşim!
Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!
Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!
Fahrettin Paşa'ya hakaretin ardından Suudi kanalında Osmanlı'ya ağır söz!
İlginç yorumlar yağıyor: UFO olduğuna eminim!
Doğa, tahribatı böyle onardı