Mersin’de bit pazarına operasyon: 10 gözaltı

Mersin’de ’bit pazarı’ olarak bilinen Zafer Çarşısı’na düzenlenen operasyonda cinsel içerikli hap, kaçak sigara, dolu makaron, elektronik sigara likidi, kaçak elektronik sigara gibi 24 bin 469 gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltını alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş ve Çevik Kuvvet Şube ekipleri, bit pazarı olarak bilinen Zafer Çarşısı’na ve "hamam sokağı" tabir edilen pasaja operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak 36 iş yerinde arama yapan ekipler, 14 bin 182 cinsel içerikli hap, 2 bin 40 paket sigara, 7 bin 850 içi dolu makaron, 322 elektronik sigara likidi, 50 elektronik sigara, 12 elektronik sigara parçası, 9 kilogram nargile tütün, 4 elektronik sigara makinesi olmak üzere 24 bin 469 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.