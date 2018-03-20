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Mersin'de 'Bit Pazarı'na operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan ve 'bit pazarı' olarak tabir edilen çarşıdaki iş yerlerine operasyon düzenledi.

İbrahim MAŞE MERSİN, (DHA) Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan ve 'bit pazarı' olarak tabir edilen çarşıdaki iş yerlerine operasyon düzenledi. Merkez Akdeniz İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan çarşıya yönelik yapılan operasyonda 13 işyeri, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlileri tarafından arandı. E.E. isimli şahsın iş yerinden 737 adet cinsel içerikli hap ve jel, 39 bin 600 adet tatlandırıcı ibareli kaçak hap, 428 kilogram kaçak çay, 74 kilogram kıyılmış tütün, 16.3 kilogram nargile tütünü, 44 adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüphelilerden E.E isimli sahış gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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