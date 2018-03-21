HABER

Mersin'de bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

MERSİN'de, bombalı saldırı hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi 7 terörist yakalandı.

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, bombalı saldırı hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi 7 terörist yakalandı. Terörle Mücadele ile MİT Bölge Başkanlığı, Mersin ve İstanbul'da yaptığı çalışmada bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/KCK üyesi terörist grup tespit etti. Kuzey Irak'ta patlayıcı ve hücre yapılanması oluşturma eğitimi alan Denktav kod adlı İdris Değirmenci'nin (26), 1.5 ay önce Mersin'e geldiğini tespit eden ekipler, şüphelinin inşaatlarda ve atölyelerde çalışıp normal vatandaş görüntüsü verdiğini belirledi. Sıradan bir insan profili çizen Değirmenci'nin ve diğer şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve Mersin'de operasyon düzenlendi. İdris Değirmenci, kaldığı evde yakalandı. Bu adreste yapılan aramalarda Değirmenci'nin ele geçirilen bilgisayar ve telefonunda, patlayıcı hazırlamak icin araştırmalar yaptığı saptandı. İTİRAF ETTİ Sorgusunda suçunu itiraf eden Değirmenci, bomba eğitimi aldığını ve eylem için kente geldiğini söyledi. Adliye, emniyet, jandarma, kamu kurum ve tesislerde keşif yaptığı belirlenen Değirmenci'nin dikkat çekmemek için eylemde kullanmak üzere düşük model otomobil aradığı öğrenildi. İdris Değirmenci'nin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı genişleten polis ve MİT ekipleri, İstanbul'da yaptıkları operasyonlarda ise, teröristlerin Mersin'de yapmayı hedefledikleri saldırı için drone eğitimi alan Barış Can Seyfi'yi yakaladı. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden İdris Değirmenci ve Barış Can Seyfi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mersin ve İstanbul'da yakalanan M.D., E.K., D.D.E., B.Y. ve M.S.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Hanımağa'nın saadet zinciri! Polis parmağından vurmuş

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Kırıkkale’de huzur uygulaması

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Mahkeme burun kıran eski sevgiliyi serbest bıraktı, savcıdan itiraz geldi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.