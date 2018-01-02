Mersin'de çalılıklarda insan kemikleri bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiriş Mahallesi’nin yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde sarp bir bölgede insana ait olduğu belirtilen kemik parçaları bulundu. Güvenlik güçleri, çalılıklar arasında çobanlar tarafından bulunduğu belirtilen kemik parçaları ve giysilerin yaklaşık 50 metrelik bir alana dağıldığını belirledi.
Bulunan kemik ve giysilerin kime ait olduğunun belirlenmesi için, parçalar DNA örneği alınmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu
Son dakika! İran'ın dini lideri Hamaney: Düşmanlarımız ülkede karışıklık çıkardı
Bel fıtığına 'rot balans' ayarı!
Şah ailesinden İran'daki göstericilere destek açıklaması
Denizli'de yaşlı kadına eski damattan 80 bin TL borç kaldı
Sıra dışı kaçakçılık yöntemleri
Uzmanlardan korkutan uyarı! Artık çikolata bile yiyemeceğiz
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 0 yorum