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Mersin’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:24 | Son Güncelleme

MERSİN’de DEAŞ terör örgütü yapılanması içerinde, örgütün infaz biriminde yer aldığı iddia edilen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de DEAŞ terör örgütü yapılanması içerinde, örgütün infaz biriminde yer aldığı iddia edilen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye'de hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan örgüt üyelerinin tespitine yönelik olarak çalışma yaptığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda, örgüt yapılanması içerinde, infaz biriminde yer aldığına dair hakkında ifade ve teşhisler bulunduğu tespit edilen 3 kişinin belirlenmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyon ile Erdemli ilçesinin Tömük Mahallesi'nde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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