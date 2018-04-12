Mersin’de denizde erkek cesedi bulundu

Mersin’in merkez Mezitli ilçesi sahilinde denizde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi 100. Yıl Halk Plajı sahilinde denizde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince denizden çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bulunan erkek cesedinin 25 yaşındaki A.B.’ye ait olduğu belirlenirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.