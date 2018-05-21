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Mersin'de depo ve fabrikada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 17:53 | Son Güncelleme

MERSİN'de bir soğuk hava deposunda başlayan yangın, yan taraftaki fabrikaya sıçradı.

Mersin'de depo ve fabrikada yangın

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir soğuk hava deposunda başlayan yangın, yan taraftaki fabrikaya sıçradı. Saatler süren çalışmayla kontrol altına alınabilen yangında tesisler kullanılamaz hale geldi.
Merkez Akdeniz ilçesindeki Serbest Bölge'de faaliyet gösteren soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kapladı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Rüzgarın ve depo içerisindeki ahşap malzemenin etkisiyle yayılan yangın kontrol altına alınamadı. Onlarca itfaiye aracı ve su tankeri ile yangını söndürmeye çalışan itfaiye erleri, büyük çaba sarfetti. Tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamayan yangın, yan taraftaki bir fabrikaya sıçradı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, yangın, saatler sonra kontrol altına alınabildi.
Çevre depolardaki malzemeler yangın riskine karşı işçiler tarafından forkliftlerle çıkarılarak güvenli bölgelere taşındı. Tesislerdeki yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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