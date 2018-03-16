Mersin’de dev Captagon operasyonu

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polisin durdurup arama yaptığı TIR'ın dorsesinin içine gizlenmiş 8 poşet halinde 1 milyon 220 bin 400 uyuşturucu Captagon hap ele geçirdi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu hap getirilerek buradan da yurtdışına gönderileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışma sonucunda merkez Akdeniz ilçesinde Kazanlı Mahallesi’ndeki D- 400 Karayolu üzerinde uygulama noktasında önlem aldı. Ekipler plakası ve sürücüsünü belirlediği TIR’ı durdurup arama yaptı. TIR’ın dorsesi içinde yapılan aramada 8 poşet halinde 203 kilogram 400 gram ağırlığında 1 milyon 220 bin 400 adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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