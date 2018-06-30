Mersin'de Duman konseri

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de düzenlenen Soli Füneş Festivali kapsamında sahneye çıkan Türk rock müziği grubu Duman, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Mezitli Belediyesi'nce alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 8'ncisi düzenlenen Soli Güneş Festivali'nin startı verildi. Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin güneyindeki alanda başlayan etkinlikler, geç saatlere kadar sürdü. Festivaldeki eğlence ve heyecan, Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman'ın sahneye çıkmasıyla tavan yaptı. Bateride Cengiz Baysal, gitarda Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas şov yaparken, grubun solisti Kaan Tangöze de sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce kişi, şarkılara eşlik edip tempo tuttu. Bir saati aşkın süredir sahnede kalan Duman, sevenlerine unutulmayacak bir gece yaşattı.
Öte yandan, yaptığı konuşmayla konser alanındaki binlerce müzikseveri selamlayan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye'nin inanç ve kararlılıkla aydınlık bir ülke olacağını belirterek, "Bunda kararlıyız, umudunuzu yitirmeyin" dedi.
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