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Mersin'de 'Duman' rüzgarı esti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 23:43 | Son Güncelleme

MERSİN'deki 'Soli Güneş Festivali' etkinleri kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin önemli gruplarından Duman, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Mersin'de 'Duman' rüzgarı esti

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'deki 'Soli Güneş Festivali' etkinleri kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin önemli gruplarından Duman, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Mezitli İlçe Belediyesi tarafından alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen Soli Güneş Festivali başladı. Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin güneyindeki alanda başlayan etkinlikler, geç saatlere kadar sürdü. Festivaldeki eğlence ve heyecan, Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman'ın sahne almasıyla zirveye çıktı. Sevilen şarkılarını Mersinliler için seslendiren Duman, yaklaşık 2 saat süren konserde sevenlerine unutulamayacak bir gece yaşattı.
Öte yandan, yaptığı konuşmayla konser alanındaki binlerce vatandaşı selamlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Türkiye'nin inanç ve kararlılıkla aydınlık bir ülke olacağını belirterek, "Bunda kararlıyız, umudunuzu yitirmeyin" dedi.

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Mersin'de 'Duman' rüzgarı estiMersin'de 'Duman' rüzgarı estiMersin'de 'Duman' rüzgarı estiMersin'de 'Duman' rüzgarı esti

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