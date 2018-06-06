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Mersin’de Ecstasy operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 17:07 | Son Güncelleme

MERSİN'de yaptığı operasyonda 25 paket halinde toplamda 9 bin 240 adet ecstasy hap ele geçirirken olayla ilgili olarak 1 kişi yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada kentte yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı.

MERSİN, (DHA)MERSİN'de yaptığı operasyonda 25 paket halinde toplamda 9 bin 240 adet ecstasy hap ele geçirirken olayla ilgili olarak 1 kişi yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada kentte yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Akdeniz İlçesi Barış Mahallesi'nde bir eve operasyonda yaptı. Evde yapılan aramada 25 paket halinde toplamda 9 bin 240 adet 2 kilo 943 gram gelen ecstasy hap ve satıştan elde edildiği değerlendirilen 1320 TL para ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü?ne götürülen zanlı, yapılan sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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