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Mersin’de elektrikle balık avlayanlara suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde avlanma yasağının olması rağmen elektrikle balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.Tarsus Avcılar Kulübü’ne gelen bir ihbar üzerine, kulüp üyeleriyle birlikte harekete geçen Tarsus İlçe Jandarma ekipleri, Baharlı Mahallesi’nde yasak olmasına rağmen elektrikle balık avlayanlarla karşılaştı.

Mersin’de elektrikle balık avlayanlara suçüstü

Mersin’in Tarsus ilçesinde avlanma yasağının olması rağmen elektrikle balık avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Tarsus Avcılar Kulübü’ne gelen bir ihbar üzerine, kulüp üyeleriyle birlikte harekete geçen Tarsus İlçe Jandarma ekipleri, Baharlı Mahallesi’nde yasak olmasına rağmen elektrikle balık avlayanlarla karşılaştı. Usulsüz olarak elektrikle balık avlayan şahısların kullandığı kayık, 2 jeneratör ve diğer ekipmanlarla birlikte 60-70 kilogram balığa el konuldu.
Şahıslar hakkında idari işlemler İlçe Jandarma ekiplerince uygulandı.
Avlanmanın yasak olduğu dönemde usulsüz bir biçimde balık yapanlarla mücadele ettiklerini belirten Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı Tufan Dokucu, bu tür yöntemle avlanmanın bütün canlılara zarar verdiğini söyledi.
Dokuyucu, "Maalesef son yıllarda sıkça karşılaştığımız bir durumla daha karşılaştık. Bu elektrikle balık avlama o kadar zararlı bir yöntem ki ufak büyük her canlıya zarar veriyor. İhbar eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gece 02.00 sularında başka türlü yakalanamazlardı. Fedakarca görev yapan jandarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Son dönemde avcıların yaptığı her ihbara anında müdahale ediyorlar. Vatandaşlarımızın bu tür şüpheli durumlarla karşılaştıklarında ilgili birimlere haber vermelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mersin’de elektrikle balık avlayanlara suçüstü

Mersin’de elektrikle balık avlayanlara suçüstü

Mersin’de elektrikle balık avlayanlara suçüstü

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