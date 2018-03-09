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Mersin’de FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:00 | Son Güncelleme

 MERSİN'de, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 8 kişi, yakalanırken, 2 kişinin de arandığı bildirildi.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 8 kişi, yakalanırken, 2 kişinin de arandığı bildirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, FETÖ/PDY’nin 'esnaf ve mahrem yapılanması'nda yer aldığı belirlenen, haklarında bu yönde beyan ve teşhis bulunduğu açıklanan 10 şüpheli hakkında, İl Jandarma Komutanlığı'nca Mersin, Şanlıurfa, Isparta, Balıkesir ve Kahramanmaraş’ta operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındırken, 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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