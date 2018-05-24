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Mersin'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 12:59 | Son Güncelleme

MERSİN’de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında 'Deniz Kuvvetleri mahrem abisi' ile 2 avukatın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında 'Deniz Kuvvetleri mahrem abisi' ile 2 avukatın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Başsavcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, örgütün 'Deniz Kuvvetleri içisindeki mahrem abi'si konumunda bulunan M.F.F. ile şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı eşi E.Ç.F., Adana’nın Pozantı ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Başka operasyonda ise biri öğrenci olduğu dönemde 'Kızılay büyük bölge mesulu' olduğu anlaşılan ve 'ByLock' kullanıcısı olan, diğeri ise stajyer olduğu dönemde örgüt toplantılarına katıldığı belirlenen ve 'Eagle'ı kullanan Mersin Barosu'na bağlı avukatlar Ö.F.D. ile M.B. gözaltına alındı.

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