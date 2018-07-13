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Mersin'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

MERSİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 kişiden 4'ü yakalanıp, gözaltına alındı.  Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 5 kişiden 4'ü yakalanıp, gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda, örgütün dershanelerinde uzun süre öğretmen olarak çalıştığı öne sürülen ve kapatılan Bank Asya'da hesap artırımlarında bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alırken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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