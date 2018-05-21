Mersin'de FETÖ'nün il imamı yakalandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün 'sözde' yeni il imamı H.Y. ve yardımcısının eşi H.K. gözaltına alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kentte yeniden yapılanma çalışmaları yürüttüğünü belirledi. Ardından düzenlenen operasyonda, daha önce Hatay ve Düzce'de örgütün 'sözde' il imamlığını yapan ve hakkında arama kararı bulunan 'Mehmet Ali kod' adlı H.Y. ile yardımcısının eşi H.K gözaltına alındı. Sorguda, şüphelilerin Mersin'de örgütün gaybubet evlerini ve yeniden yapılanmayı organize etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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