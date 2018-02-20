Mersin’de FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon

Mersin’de FETÖ/PDY’nin yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 96 kişiden 88’i yakalandı. Örgütü yeniden canlandırma faaliyetleri içerisinde bulundukları belirlenen zanlılarla birlikte 44 bin 380 dolar, 10 bin 145 euro ve 43 bin 400 lira para ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) örgüte taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği, Mersin ve çevresinde ’gaybubet’ evleri oluşturduğu ve bu evlerde firari şahısların bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından aralarında büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, polis ve asker mahrem abileri, il ablaları, finans sorumluları ile örgütün gizli haberleşme programları olan ’ByLock’ ve ’Eagle’ kullanıcılarının da bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı örgütün yeniden yapılanması yönünde faaliyet içerisinde oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 111 ev ve 2 etüt merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin merkez ile Mut, Erdemli, Anamur, Silifke, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün il ablası ’Nurev Şan’ kod adlı H.Y. ile ilçe imamlarının da bulunduğu 88 kişi gözaltına alındı. İl ablasının, polisten kurtulmak için gizlendiği evin balkonuna saklandığı ifade edildi.