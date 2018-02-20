Mersin’de FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon

Mersin’de FETÖ/PDY’nin yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 96 kişiden 88’i yakalandı. Örgütü yeniden canlandırma faaliyetleri içerisinde bulundukları belirlenen zanlılarla birlikte 44 bin 380 dolar, 10 bin 145 euro ve 43 bin 400 lira para ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) örgüte taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanma çalışmalarına giriştiği, Mersin ve çevresinde ’gaybubet’ evleri oluşturduğu ve bu evlerde firari şahısların bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.
3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından aralarında büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, polis ve asker mahrem abileri, il ablaları, finans sorumluları ile örgütün gizli haberleşme programları olan ’ByLock’ ve ’Eagle’ kullanıcılarının da bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, bu sabaha karşı örgütün yeniden yapılanması yönünde faaliyet içerisinde oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 111 ev ve 2 etüt merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin merkez ile Mut, Erdemli, Anamur, Silifke, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün il ablası ’Nurev Şan’ kod adlı H.Y. ile ilçe imamlarının da bulunduğu 88 kişi gözaltına alındı. İl ablasının, polisten kurtulmak için gizlendiği evin balkonuna saklandığı ifade edildi.
Cezaevindeki örgüt üyelerinin evlerini ziyaret edip finansal destek sağlıyorlardı
Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise aralarında ’F’ serisi banknotların da bulunduğu 44 bin 380 dolar, 10 bin 145 euro ve 43 bin 400 lira para ele geçirildi. Örgütü yeniden canlandırma faaliyetleri içerisinde yer aldıkları ileri sürülen şahısların bu kapsamda, ’Kardeş Aile’ ilişkileri çerçevesinde cezaevindeki örgüt üyelerinin ailelerini ziyaret ederek finansal destek sağladıkları ve ailelere moral, motivasyon verdikleri belirlendi.
Operasyon kapsamında ayrıca aranan bir FETÖ zanlısının da yakalandığı, soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
Çavuşoğlu'ndan son dakika Esad ve YPG açıklaması
Cübbeli'den yanıt geldi! 'İftira atıyorlar'
Aksakallı'nın Ömer Halisdemir'in alnından öptüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
Hüsnü Mahalli'den Beşar Esad ve PYD hakkında kritik iddia
Profesörden öğrencilerine duygulandıran 'son ders'
Öldü sanıp diri diri mezara gömdüler!
Meral Akşener, AK Parti'den ne kadar oy alacağını açıkladı
Tam 208 kilo verdi! Müthiş değişim
Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı
Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Okuyucu Yorumları 0 yorum