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Mersin’de fuhuş yapılan 3 ev mühürlenip kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde fuhuş yapıldığı iddia edilen 3 ev polis tarafından mühürlenip kapatıldı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuş yapıldığı ileri sürülen Meydan Mahallesi, Çobanlı Sokak’taki evleri incelemeye aldı.

Mersin’de fuhuş yapılan 3 ev mühürlenip kapatıldı

Mersin’in Mut ilçesinde fuhuş yapıldığı iddia edilen 3 ev polis tarafından mühürlenip kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuş yapıldığı ileri sürülen Meydan Mahallesi, Çobanlı Sokak’taki evleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmada 3 evin fuhuş amacıyla kullanıldığı tespit edildi. K.N.A. ve fuhuş yaptırdığı belirlenen E.N., H.A. ve Ş.C. adlı kadınlar gözaltına alındı. Evler, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararınca 3 ev mühürlenip 3 ay süreyle kapatıldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.N.A, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. E.N., H.A. ve Ş.C. ise serbes bırakıldı.

Mersin’de fuhuş yapılan 3 ev mühürlenip kapatıldı

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