Mersin'de gaspçı çift yakalandı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Irak uyruklu S.A.'nın parasını ve cep telefonunu gasbeden T.A. ve O.B. yakalandı. İkili, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Irak'tan Mersin'e gelen S.A., kaldığı otele yakın bir otelde bulunan T.A. (22) isimli kadınla tanıştı. Balıkçı barınağındaki teknede, bir akşam yemek yiyen S.A. (80) ve T.A., yemeğin ardından barınağın yakınlarındaki Müftü Deresi yolunda yürüyüşe çıktı. Bu sırada T.A.'nın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen O.B., ikilinin yolunu kesti. S.A.'yı yere yatırarak, etkisiz hale getiren O.B., S.A.'nın üzerindeki 1900 doları, 1000 TL'yi, cep telefonu ve pasaportu alarak, T.A. ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği görevlileri, önce T.A.'nın kimliğini tespit etti ve çifti otelde yakaladı. Paralar ve cep telefonu odada bulunurken, ikili, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.