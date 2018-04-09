Mersin’de hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Mersin’de küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 kişi, jandarma ekiplerince çaldıkları hayvanlarla birlikte yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesi Çavuşlar Mahallesi’nde bir şahsın ağılından 4 adet küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir aracı takibe alarak durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, çalınan 4 küçükbaş hayvan ele geçirilirken, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda, nisan ayı içerisinde 3 ayrı küçükbaş havyan hırsızlığı olayının da faili oldukları belirlenirken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.