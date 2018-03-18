Mersin’de ilaç kaçakçılığı operasyonu

Mersin’de, polisin bir tır parkına düzenlediği operasyonda, büyük bölümü uyuşturucu tedavisinde kullanılan 31 bin 92 tablet kaçak ilaç ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tır parkına operasyon düzenledi. A.C.’ye ait park işletmesinde arama yapan ekipler, 14 bini uyuşturucu tedavisinde, 2 bin 196’sı kas gevşeticisi ve 14 bin 896’sı ise antibiyotik olarak kullanılan 31 bin 92 tablet kaçak ilaç ele geçirdi.
Park işletmecisinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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