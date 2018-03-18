HABER

Mersin’de ilaç kaçakçılığı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 13:57 | Son Güncelleme

Mersin’de, polisin bir tır parkına düzenlediği operasyonda, büyük bölümü uyuşturucu tedavisinde kullanılan 31 bin 92 tablet kaçak ilaç ele geçirildi.Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tır parkına operasyon düzenledi.

Mersin’de, polisin bir tır parkına düzenlediği operasyonda, büyük bölümü uyuşturucu tedavisinde kullanılan 31 bin 92 tablet kaçak ilaç ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tır parkına operasyon düzenledi. A.C.’ye ait park işletmesinde arama yapan ekipler, 14 bini uyuşturucu tedavisinde, 2 bin 196’sı kas gevşeticisi ve 14 bin 896’sı ise antibiyotik olarak kullanılan 31 bin 92 tablet kaçak ilaç ele geçirdi.
Park işletmecisinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!Hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!
Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı! Sevgililer öpüştü diye metrobüste olay çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.