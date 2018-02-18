Mersin’de kablo hırsızları tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 600 metre uzunluğundaki bakır tel ile 60 metre fiberoptik kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; 15 Şubat günü Sarıkaya Mahallesi Sağlık Caddesi’nde bulunan ahşap direklerde iletişim hatlarındaki yaklaşık 600 metre uzunluğunda bakır teller ile 60 metre fiberoptik kabloyu çaldıkları iddiasıyla Ş.K., Ş.Y. ve Z.Y.D. adlı kişiler yakalandı.

Jandarmada sorgulamaları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.