Mersin’de kaçak akaryakıt operasyonu

Mersin polisinin 3 iş yerine düzenlediği operasyonda, 2 bin 900 litre karışımlı markasız akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, D.A. ve İ.A. isimli şahısların iş yerlerine düzenlediği operasyonda 2 bin 900 litre karışımlı markasız akaryakıt ele geçirdi.
Öte yandan ekipler, M.P. isimli şahsın iş yerinde yaptığı aramada ise 6 bin 344 adet cinsel içerikli hap, jel ile sprey ve 13 bin 800 adet sigara kağıdı ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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