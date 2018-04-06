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Mersin’de kaçak sigara operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

Mersin’de bir tır parkına düzenlenen operasyonda, 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde bulunan bir tır parkında arama yaptı.

Mersin’de kaçak sigara operasyonu

Mersin’de bir tır parkına düzenlenen operasyonda, 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde bulunan bir tır parkında arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, bir çekici ve buna bağlı yarı römorkta, gizli bölmelere saklanmış değişik markalarda 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Öte yandan, yapılan aramalarda 2 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de kaçak sigara operasyonu

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