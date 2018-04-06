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Mersin'de kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ile 8 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.   Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi'ndeki bir TIR parkına operasyon düzenledi.

Mersin'de kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polisin düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ile 8 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi'ndeki bir TIR parkına operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 bin litre karışımlı akaryakıt ile bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir TIR'da yapılan aramada ise 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

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Mersin'de kaçak sigara ve akaryakıt operasyonu

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