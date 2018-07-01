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Mersin'de kaçak sucuk üretimi yapılan işyerine polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

MERSİN'de polisin bir işyerine yaptığı baskında menşei belli olmayan 372 kilo sucuk ele geçirildi.

Mersin'de kaçak sucuk üretimi yapılan işyerine polis baskını

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polisin bir işyerine yaptığı baskında menşei belli olmayan 372 kilo sucuk ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında daha önce de aynı suçtan işlem yapıldığı belirtildi.
Merkez Akdeniz ilçesi Fasih Kayabalı Caddesi'ndeki bir işyerinde merdivenaltı sucuk üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıtayla birlikte operasyon düzenledi. İlk incelemede ruhsatsız olduğu anlaşılan işyerinde, 3 derin dondurucu ile 1 soğuk hava deposunda muhafaza edilen toplam 372 kilo, menşei belli olmayan sucuk, 615 kilo sağlıksız sakatat ve et ele geçirildi. Ayrıca, ürünlerin piyasada marka olarak algılanması için sucukların üzerine yapıştırılan ve sahte olduğu değerlendirilen 10 bin 303 etiket bulundu.
İşyerindeki sakatatlar hayvan barınağına gönderilirken, piyasaya sürülmeden el konulan sucuklar ise İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerince teslim alındı.
Gözaltına alınan işyeri sahibi M.G. (55) çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin 2009'da da aynı suçtan işlem gördüğü belirtildi.

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Mersin'de kaçak sucuk üretimi yapılan işyerine polis baskınıMersin'de kaçak sucuk üretimi yapılan işyerine polis baskınıMersin'de kaçak sucuk üretimi yapılan işyerine polis baskını

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