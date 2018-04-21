Mersin’de kaçakçılara operasyon: 5 gözaltı

Mersin polisinin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonda 148 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı saat ve 8 bin 907 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Çankaya Mahallesi’nde bir iş yerine yapılan operasyonda, 148 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı saat ele geçirirken, H.Ö isimli şahsı gözaltına aldı.

Öte yandan Silifke Caddesi’nde bulunan bir iş yeri ile bir ikamette de çalışma yapan ekipler, 8 bin 759 paket kaçak sigara ele geçirdi. Burada da A.Ç, C.N, E.U ve S.U isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ünün ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı, 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.