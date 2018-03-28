Mersin’de kaçakçılık operasyonu

Mersin’de polisin düzenlediği operasyonda, 245 litre sahte içki ile bin 270 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte içki ve kaçak sigaraya yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi’nde bir evde yaptığı aramada, 245 litre sahte alkol, 150 boş pet şişe, 50 kapak ve 1 huni ele geçirildi.

Öte yandan, Öztürk Mahallesi’nde bulunan bir tır garajına operasyon yapan ekipler, burada da bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.