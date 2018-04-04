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Mersin'de kapkaç şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de yolda yürüyen G.A.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de yolda yürüyen G.A. adlı kadının cep telefonunu alıp kaçtığı iddia edilen F.P., polis tarafından yakalandı.

Afetevler Mahallesi'nde 1 Nisan'da sokakta arkadaşlarıyla yürüyen G.A.'nın yanına yaklaşan bir kişi, kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlatan polisler, şüphelinin bir araca binerek uzaklaştığını saptadı. Yapılan incelemede plakası belirlenen aracın kiralama şirketinden M.E.D. tarafından kiralandığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.E.D., olay günü kullandığı araçta S.Ü., O.Ç. ve F.P.'nin bulunduğunu söyleyince diğer şüpheliler de yakalandı. Kapkaç olayını F.P.'nin gerçekleştirdiği anlaşıldı. S.Ü., O.Ç. ve M.E.D. emniyette ifadeleri alınıp serbest bırakılırken, F.P. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, gasp ettiği telefonu sattığı anlaşıldı.

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