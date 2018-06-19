HABER

Mersin'de kaza: Pazarcı çift öldü, 3'ü çocukları 6 kişi ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

 MERSİN’de otomobil ile çarpışan sebze yüklü kamyonetteki pazarcı çift öldü, çiftin 3 çocuğu ile diğer araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.

Mersin'de kaza: Pazarcı çift öldü, 3'ü çocukları 6 kişi ağır yaralı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de otomobil ile çarpışan sebze yüklü kamyonetteki pazarcı çift öldü, çiftin 3 çocuğu ile diğer araçtaki 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, sabaha karşı merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Göçmen kavşağında meydana geldi. Kazada, Vural Kılınç'ın kullandığı 27 JF 701 plakalı otomobil ile İlyas Seriner yönetimindeki 33 NC 748 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile her iki araç savrulurken, kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada takla atarak devrilen kamyonet sürücüsü İlyas Seriner ile eşi Fatma Seriner olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan çocukları Hakan, Cemre ve Canan Seriner, otomobilde ise sürücü Vural Kılınç ile beraberindeki Gani Tören ve Emre Taş ise ağır yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastaneler kaldırırken, yaşamını yitiren Seriner çiftinin cenazesi ise Mersin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Mersin'de kaza: Pazarcı çift öldü, 3'ü çocukları 6 kişi ağır yaralıMersin'de kaza: Pazarcı çift öldü, 3'ü çocukları 6 kişi ağır yaralıMersin'de kaza: Pazarcı çift öldü, 3'ü çocukları 6 kişi ağır yaralıMersin'de kaza: Pazarcı çift öldü, 3'ü çocukları 6 kişi ağır yaralı

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
Soma davasında 22'nci duruşma başladı (2)Soma davasında 22'nci duruşma başladı (2)
Kocaeli'de kamyon, 6 otomobile çarptı: 3 yaralıKocaeli'de kamyon, 6 otomobile çarptı: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

Kezban Nine 86 yıl sonra Anıtkabir'de! Çok duygusal anlar...

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.