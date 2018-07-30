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Mersin'de kumar operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sendikaya düzenlenen kumar operasyonunda, 81 kişiye 19 bin 89 TL'lik para cezası kesildi.

Mersin'de kumar operasyonu: 2 gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sendikaya düzenlenen kumar operasyonunda, 81 kişiye 19 bin 89 TL'lik para cezası kesildi. Operasyonda 2 sendika görevlisi, gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Yenice Mahallesi'ndeki sendikada kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 3 bin 600 tombala pulu, 424 tombala kağıdı ile kumar oynarken kullanılan çok sayıda elektronik eşya ele geçirdi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 81 kişiye 'Kabahatler Kanunu'na göre, toplam 19 bin 89 TL'lik para cezası kesildi. Sendika görevlileri A.Ö. ve A.A. ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı.

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