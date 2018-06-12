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Mersin'de kuyumcu soyan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

MERSİN'in Mezitli ilçesinde, kuyumculardan soygun yapan maskeli ve silahlı 2 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mersin'de kuyumcu soyan 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- MERSİN'in Mezitli ilçesinde, kuyumculardan soygun yapan maskeli ve silahlı 2 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Geçen 8 Haziran'da Mezitli'de yüzlerine taktıkları maskeyle 2 kuyumcudan soygun yaparak kaçan hırsızların yakalanması için Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisin araştırması sonucu, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde eşkalleri belirlenen 2 şüphelinin otomobille Şanlıurfa'ya kaçtıkları saptandı. Mersin polisinin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri gizlendikleri eve düzenledikleri operasyonla yakaladı. Beraberlerinde çaldıkları 204 bin 670 lira ve 1 kilo 250 gram altın ile yakalanan H.D. ve R.A. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Mersin'e gönderildi.
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