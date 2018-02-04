Mersin’de Ormana gizlenen uyuşturucu drone ve narkotik köpeği yardımı ile bulundu

Mersin’de uyuşturucu tacirleri tarafından ormanlık alana gizlenen 98 kilo esrar, drone ve narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan arama sonucunda bulundu.
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin’de piyasaya sürüleceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Getirilen uyuşturucunun merkez Mezitli ilçesindeki ormanlık alanda gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, bölgede arama yaptı. Arama çalışmalarını drone ve narkotik köpeği ile sürdüren ekipler, uyuşturucuyu, uzun uğraşlar sonucu çuvallar içerisinde çalılıkların arasına gizlenmiş halde buldu. Yapılan incelemede, 19 çuval içerisinde 98 kilo esrar olduğu belirlendi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.
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