Mersin’de otomobil dereye uçtu: 2 ölü

Mersin’de bir otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Şıh İbrahim Hekim Türbesi yakınlarında, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, otomobili sudan çıkarırken, araçta bulunan Uğur A. ile Abdulkerim Y. hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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