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Mersin'de polis ekipleri, 8 bin litre kaçak mazota piyasaya sürülmeden el koydu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

MERSİN'de polis ekipleri, 8 bin litre kaçak mazota piyasaya sürülmeden el koydu.

MERSİN, (DHA) MERSİN'de polis ekipleri, 8 bin litre kaçak mazota piyasaya sürülmeden el koydu. Akaryakıt kaçaklığına yönelik çalışmalarını sürdüren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Akdeniz ilçesindeki bir şirketin deposuna düzenlediği baskında Y.A. isimli şahsı ait olduğu belirlenen 8 bin litre kaçak mazot ele geçirdi. Gözaltına alınan Y.A., emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı.

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