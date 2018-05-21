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Mersin'de, polisten uyuşturucu şebekesine darbe

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

MERSİN’de, farklı illerden getirdikleri yüksek miktarlarda uyuşturucu maddelerini 'torbacılar' aracılığıyla sattıranlara yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin'de, polisten uyuşturucu şebekesine darbe

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de, farklı illerden getirdikleri yüksek miktarlarda uyuşturucu maddelerini 'torbacılar' aracılığıyla sattıranlara yönelik operasyon düzenlendi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 ay süren teknik takipli çalışma sonuç verdi. Farklı illerden getirdikleri yüksek miktarlarda uyuşturucu maddelerin torbacıları aracılığı ile satışını yapan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 kişi yakalandı. Operasyonda 65 kilogram esrar, 109 ecstasy hap, 30 gram metamfetamin ve 4 gram kokain ele geçirildi. Sorgulanan sanıklar mahkemeye çıkartılırken 3 kişi tutuklandı, 11 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların verdiği ifadeden yola çıkan ekipler 2’nci bir operasyon yaptı. Operasyon kapsamında eş zamanlı olarak 14 kişi yakalandı. 15 bin 948 ecstasy hap, 85 gram esrar, 1 sahte nüfus cüzdanı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8130 TL para ele geçirildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan 8 kişi tutuklanırken diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Mersin'de, polisten uyuşturucu şebekesine darbeMersin'de, polisten uyuşturucu şebekesine darbeMersin'de, polisten uyuşturucu şebekesine darbeMersin'de, polisten uyuşturucu şebekesine darbe

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