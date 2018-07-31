Mersin'de pompalı dehşeti: 7 yaralı

Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Selahattin U., aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 akrabasını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Bozyazı'ya 50 kilometre uzaklıktaki Kızılca Mahallesi Devrent mevkiinde meydana geldi. Selahattin U., uzun süredir hakkında olumsuz söylentiler yaydıklarını iddia ettikleri akrabaları ile husumetli hale geldi. Bu akrabalarının bir araya geldiğini öğrenen Selahattin U., pompalı tüfekle eve ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği İ.D., A.U., T.D., S.D., Ç.U., A.U. ve Ş.İ. yaralandı. Yaralılar, Anamur ve Bozyazı ilçelerindeki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayın ardından kaçan Selahattin U. ile babası M.A.U.'yu gözaltına aldı.

