Mersin’de sahte içki operasyonu

Mersin polisi, 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonda varillere ve pet şişelere doldurulmuş 260 litre sahte rakı ile 4 gram esrar tohumu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerinde geçmiş dönemlerde sahte alkol tüketimi neticesinde ölümle sonuçlanan olayların tekrar etmemesi, halk sağlığının korunarak sahte içki imalatı ile haksız kazanç elde eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 4 bölgede sahte içki satıldığının bilgisini alan ekipler, belinlenen yerleri izlemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sahte içki satışı yapıldığını belirleyen ekipler, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 dolum tesisi, varillere ve pet şişelere doldurulmuş 260 litre sahte rakı ile 4 gram esrar tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’inin "resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, diğer şüphelinin ise "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.