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Mersin'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 14:31 | Son Güncelleme

MERSİN polisinin, piyasaya sahte içki dağıtanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN, (DHA) - MERSİN polisinin, piyasaya sahte içki dağıtanlara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarında yapılan aramalarda sahte içkiler ve sahte içki hazırlamada kullanılan malzemeler ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce, 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde sahte içki üretimi yapan ve bunları satanlara yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ürettikleri sahte içkileri dağıtan şebeke üyelerini takibe aldı. Ekipler, takibe aldıkları kişilere yolda araçlarıyla giderken operasyon düzenledi. Durdurulan kişilerin araçlarında arama yapan ekipker, içinde sahte içki bulunan çok sayıda şişe ele geçirdi. Olayla ilgili B.Ç., M.C., Ş.T. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinden yola çıkan ekipler, çok sayıda ev, iş yeri, depo ve araçta arama yaptı. Aramalarda; değişik boyutlarda 406 şişe sahte içki, bidonda şişelenmeye hazır 15 litre rakı sıvısı, 156 sahte bandrol, 175 rakı şişe kapağı, 1 litre anason, 400 ml viski ham madde sıvısı, 80 tepe koruma bandı, 450 tepe yan bandı, 105 tepe koruma kapüşonu, 300 tepe bandı ele geçirildi.

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