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Mersin'de Say ve Bağcan'dan unutulmaz konser

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 13:14 | Son Güncelleme

MERSİN'de, Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Soli Güneş Festivali kapsamında sahne alan Fazıl Say ile Serenad Bağcan ikilisinin performansı, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği 8'inci Soli Güneş Festivali kapsamında sahne alan Fazıl Say ile Serenad Bağcan ikilisinin performansı, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konser alanına akın eden binlerce kişi, arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki konser, Nazım Hikmek Ran'ın kaleme aldığı, Fazıl Say'ın bestelediği 'Memleketim' isimli eseri ile başladı. Yaklaşık 2 saat süren müzik ziyafetinde kendilerini notaların büyülü tınılarına bırakan müzikseverler, Say'ın sihirli dokunuşları, Serenad Bağcan'ın ise güçlü sesi ile keyifli bir akşam yaşadı. Say'ın konserin son bölümünde sergilediği solo performans ise alanı dolduran sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Konseri CHP Milletvekili Alpay Antmen de izledi.

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